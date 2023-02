Previsioni meteo Roma e Lazio 7 febbraio: ancora freddo, fino a cinque gradi sotto zero Ancora freddo e temperature molto al di sotto dello zero in diverse province del Lazio. Non sono previste piogge, mentre il cielo sarà poco nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di freddo che negli ultimi giorni si è abbattuta su tutto il Lazio. Oggi, mercoledì 8 febbraio, i termometri continueranno a scendere diversi gradi sotto lo zero, mentre le massime continueranno a essere molto basse. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni: il freddo continuerà a essere pungente, e le temperature non si alzeranno prima della prossima settimana. In generale il cielo sarà sereno e soleggiato e non sono previste piogge né oggi né per tutta la settimana.

A Roma, in particolare, la giornata di oggi mercoledì 8 febbraio sarà caratterizzata da una minima che va da zero gradi a una massima che va a nove gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino e sereno il pomeriggio. I venti soffieranno moderati in mattinata e leggermente più deboli nel pomeriggio.

A Frosinone il cielo sarà poco nuvoloso, con una temperatura massima di otto gradi e una minima che andrà a quattro gradi sotto lo zero. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

A Latina il termometro oscillerà tra una minima di zero gradi e una massima di nove gradi. Il cielo sarà in generale poco nuvoloso, mentre i venti soffieranno moderati. Non sono previste piogge. Il punto più basso della temperatura sarà toccato alle 7 del mattino.

Temperature ancora più rigide a Rieti, dove il termometro scenderà fino a cinque gradi sotto lo zero, con la massima che invece non salirà oltre i quattordici gradi alle 14 del pomeriggio. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata.

Situazione simile a Viterbo, dove il termometro arriverà a quattro gradi sotto lo zero, mentre la massima non supererà i sei gradi. Il cielo sarà sereno, i venti soffieranno moderati.