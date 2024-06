video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 giugno: sole e caldo, il termometro sale fino a trenta gradi Sole e caldo oggi, giovedì 6 giugno, in tutto il Lazio. Il cielo sarà sereno e privo di nuvole, mentre i venti soffieranno moderati. Il termometro arriverà a trenta gradi.

A cura di Redazione Meteo

Giornata calda oggi, giovedì 6 giugno, in tutto il Lazio. Secondo quanto previsto dalle previsioni meteo, il termometro si attesterà in tutta la regione sui ventotto/trenta gradi, con minime che invece andranno dai quindici ai diciotto gradi. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno dappertutto moderati. Una brezza leggera che aiuterà un po' con il caldo di questi giorni. Passata l'instabilità di maggio e dei primi giorni di giugno, adesso comincerà la vera stagione estiva, con temperature molto alte e che si presume aumenteranno rispetto all'anno scorso di uno/due gradi.

Nello specifico a Roma la minima sarà di diciotto gradi, mentre la massima salirà fino a ventotto gradi. A Frosinone il termometro arriverà addirittura a trenta gradi, mentre a Latina la massima sarà di ventinove gradi. A Rieti la minima sarà di diciassette gradi, mentre la massima di ventisette. A Viterbo il termometro oscillerà tra quindici e ventotto gradi. Non sono ovviamente previste piogge, a differenza dei giorni passati, mentre i venti soffieranno gradevoli in tutto il Lazio. Il cielo sarà sereno e privo di nuvole.

A causare questa forte ondata di caldo è l'anticiclone africano, che sta avvolgendo il nostro paese. Saranno giorni molto caldi, con una forte afa e con le temperature che continueranno a crescere, fino a superare i trenta gradi. Non ci sarà solo il caldo: sulla regione calerà anche l'afa a causa delle piogge cadute negli ultimi giorni che hanno fatto innalzare i gradi di umidità. L'anticiclone perdurerà sul nostro paese almeno fino al 9 giugno: da quella data, al nord il tempo sarà più instabile, con rischio di temporali, mentre al sud continuerà l'ondata di caldo.