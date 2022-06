Previsioni meteo Roma e Lazio 6 giugno: ancora caldo, trentaquattro gradi nella capitale Sole e caldo nella giornata di oggi, lunedì 6 giugno. A Roma e nelle altre province del Lazio attese temperature sopra i trenta gradi.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di caldo su Roma e le altre province del Lazio. Nella giornata di oggi, dopo il bollino rosso che si è avuto nel fine settimana, le temperature nella capitale arriveranno fino a trentaquattro gradi. La situazione sarà simile anche nel resto della settimana, con temperature elevate ma cieli parzialmente nuvolosi, che mitigheranno il caldo torrido. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, si apre una "settimana con condizioni anticicloniche su Roma. Cieli a tratti offuscati da nubi medio-alte di passaggio e offuscati da sabbia sahariana in sospensione. Ancora caldo a tratti intenso e afa elevata, pur con lieve smorzamento, quantomeno parziale, della canicola. Variabilità in aumento tra martedì e mercoledì con nubi sparse e qualche possibile piovasco, ma da confermare".

Caldo a Roma e nelle altre province del Lazio

In particolare a Roma, come detto, il termometro raggiungerà nelle ore di caldo massimo i trentaquattro gradi. Trentatré gradi invece a Frosinone, trentadue a Latina, trenta a Rieti e Viterbo. I picchi di afa si avranno tra le 14 e le 17 del pomeriggio, ore in cui – come è già accaduto in questo weekend da bollino rosso, si consiglia di non uscire di casa soprattutto ad anziani e bambini e bere molta acqua. A Viterbo sono attese deboli piogge in mattinata, ma questo mitigherà solo di poco l'afa che ci sarà nella giornata. Nelle altre province, invece, non ci saranno precipitazioni, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Nei prossimi giorni le temperature rimarranno stabili, ma non è escluso che tornino ad alzarsi verso la fine di questa settimana.