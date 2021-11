Previsioni meteo Roma e Lazio 5 novembre: deboli piogge e temperature in calo Sarà una giornata abbastanza serena quella che si apre oggi, venerdì 5 novembre, a Roma e nel Lazio. A Latina e Frosinone sono previste deboli piogge, ma a Roma, Rieti e Viterbo il cielo sarà in prevalenza sereno con qualche annuvolamento in serata. Calano le temperature, che arriveranno anche a 15 gradi.

A cura di Redazione Meteo

La giornata che si aprirà oggi, a Roma e nel Lazio, sarà serena e quasi in tutta la regione caratterizzata dall'assenza di precipitazioni. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, con nubifragi, allagamenti e frane in diversi parti della regione, adesso sul Lazio torna – almeno per qualche giorno – il sereno. In particolare la giornata di oggi, venerdì 5 novembre, sarà caratterizzata da temperature abbastanza rigide, con massime che in alcune zone non supereranno i 15 gradi, e cieli parzialmente nuvolosi. Deboli piogge sono previste in alcune province del Lazio, ma solo in alcune ore della giornata. Le condizioni meteo non cambieranno nei prossimi giorni, dove sono previste deboli piogge ma con prevalenza di cielo sereno.

A Roma e nel Lazio calano le temperature

In particolare a Roma oggi, venerdì 5 novembre, il termometro oscillerà tra una minima prevista di 12 gradi e una massima di 18 gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso nel pomeriggio ma non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli. Deboli piogge invece a Frosinone, dove le precipitazioni cominceranno invece a cadere a partire dalle 13. Il resto del tempo la giornata sarà nuvolosa, mentre le temperature oscilleranno tra 9 e 14 gradi. Deboli piogge verso le 16 anche a Latina, dove il cielo sarà coperto per tutta la giornata. La temperatura minima sarà di 12 gradi, mentre la massima di 19 gradi. Cielo sereno nella mattinata a Rieti, mentre nel pomeriggio il cielo sarà un po' coperto. Le temperature oscilleranno tra 5 e 16 gradi. Temperature tra 5 e 16 gradi anche a Viterbo, dove per oggi non sono previste piogge, con i cieli che saranno parzialmente nuvolosi.