Previsioni meteo Roma e Lazio 5 gennaio: ancora sole e caldo, ma dopo al Befana tornano i temporali Tempo ancora soleggiato e temperature miti sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 5 gennaio. Dopo la Befana tornano i temporali.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 5 gennaio, registrano cielo poco nuvoloso e temperature fino a massime di 15 gradi. Il 2023 si è aperto con un inverno mite, che sembra quasi primavera. Valori decisamente al di sopra della media stagionale accompagnati da giornate di sole, che ci fanno godere di passeggiate all'aria aperta durante le festività natalizie. Un quadro meterologico che, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, cambierà nei prossimi giorni, già a partire dalla Befana. Dopo il 6 gennaio torneranno le precipitazioni, da deboli a moderate nel weekend fino ad arrivare ad abbondanti e molto forti, accompagnate ai temporali, che si attendono ad inizio della prossima settimana. Anche le temperature cambieranno e subiranno un calo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 5 gennaio

Oggi, giovedì 5 gennaio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo ancora stabile e temperature miti. Negl dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, coperto al mattino, sereno nel pomeriggio e con nebbia di sera. Le precipitazioni saranno assenti, le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 15 gradi. Sul resto del territorio del Lazio ci saranno nubi sparse, con nebbie diffuse al mattino e di sera. I valori massimi si attesteranno sui 16 gradi, mentre le precipitazioni saranno assenti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 7 e domenica 8 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend registrano tempo incerto. Dopo la festa della Befana infatti sulle regioni centrali ci sarà un peggioramento. Sabato 7 gennaio su Roma il cielo sarà coperto di notte, con nubi sparse al mattino, coperto nel pomeriggio e con nebbia di sera. Cadrà pioggia debole, che si attende per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 gradi. Sul resto del Lazio ci saranno nubi sparse su Rieti e Frosinone, pioggia debole su Latina e nebbia con isolate piogge su Viterbo. Domenica 8 gennaio ci attende un nuovo peggioramento con cielo coperto su Roma, piogge da debole a moderate tra pomeriggio e sera, con temperature che oscilleranno tra 12 e 14 gradi. Cielo coperto e pioggia anche sul resto dei capoluoghi del Lazio, con massime non oltre i 14 gradi.