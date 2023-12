Previsioni meteo Roma e Lazio 5 dicembre: forti temporali, crollano le temperature Forti temporali cadranno oggi in tutto il Lazio, con un picco nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderati, le piogge cesseranno di cadere in serata.

Foto di Valeria Ciardulli

Giornata di maltempo oggi a Roma e in tutte le altre province del Lazio: la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per temporali su tutta la regione dalla mezzanotte di oggi, martedì 5 dicembre, alle successive 18 – 24 ore. Forti rovesci sono attesi su tutta la regione dalla mattina fino al pomeriggio. La situazione dovrebbe poi migliorare in serata, con il cielo che rimarrà sempre nuvoloso ma con piogge meno frequenti.

A Roma le piogge cadranno dalla notte fino alle 16 del pomeriggio. I temporali sono previsti soprattutto nella mattina e nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature saranno abbastanza rigide, con la minima a nove gradi e la massima a quattordici gradi. Le piogge dovrebbero cessare in serata e non dovrebbero essere previste per i prossimi giorni.

Temperature tra sette e dodici gradi a Frosinone, dove la temperatura minima si attesterà sui sette gradi e la massima sui dodici gradi. Piogge cominceranno a cadere già dalla notte, mentre temporali sono previsti intorno alle 13, per poi calmarsi in serata.

Piogge e temporali sin dalla mattina presto a Latina, con un'aggravarsi delle condizioni meteo verso le 10. Il cielo comincerà ad aprirsi verso le 19, mentre le temperature oscilleranno tra i nove e i quattordici gradi.

Temperature più rigide a Rieti, dove il termometro segnerà una minima di quattro gradi nelle ore più fredde e una massima di quattro gradi nelle ore centrali della giornata. Piogge cadranno dalle prime ore del mattino fino alle 19 di sera.

A Viterbo la temperatura minima sarà di tre gradi, mentre la massima non salirà oltre i nove gradi. Piogge cadranno tutta la giornata, ma non saranno forti come nel resto della regione.