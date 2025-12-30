Previsioni meteo Roma e Lazio 31 dicembre e Capodanno 2026: aria fredda, temperature vicine allo zero

Aria fredda con un brusco calo delle temperature e instabilità sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 31 dicembre e primo gennaio 2026.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì primo gennaio 2026 registrano un brusco calo delle temperature, che si avvicineranno allo zero. Un Capodanno 2026 che, come ci spiega il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, sarà all'insegna del freddo, a causa di una massa d'aria proveniente dai Balcani. Già a partire dalla serata di oggi i valori si abbasseranno e resteranno tali fino a giovedì. I maggiori effetti si percepiranno al Nord Italia e sul versante adriatico. Ma anche nel Lazio si registrerà un significativo calo termico, con venti provenienti da Nord-Est.

Freddo il 31 dicembre a Roma e nel Lazio

Domani, mercoledì 31 dicembre, tra Roma e Lazio spiega Galbiati "registreremo valori più bassi, anche se non particolarmente gelidi, con massime che si aggireranno intorno a 9/10 gradi. Sull'Appennino laziale e nelle zone interne del Reatino ad esempio le temperature non supereranno i 5 gradi". Il cielo sarà sereno sulla Capitale e sull'intero territorio della regione o coperto da poche nubi sparse.

Il primo gennaio temperature vicine allo zero anche a Roma

Giovedì primo gennaio 2026 arriverà un ulteriore calo termico nel Lazio, con aria fredda ancora al mattino e temperature vicine allo zero anche a Roma. "Per il primo giorno del nuovo anno si attendono possibili piogge verso sera, un effetto del passaggio da venti Nord-Orientali a Scirocco – spiega Galbiati – Tra la sera del primo e venerdì 2 gennaio si registrerà nuvolosità, ancora venti di Scirocco, che soffieranno intensi e possibile pioggia.

Venerdì 2 gennaio le temperature torneranno più miti, con una pausa al freddo intenso dei giorni precedenti. Poi nel weekend di sabato 3 e domenica 4 gennaio, il primo finesettimana del 2026, ancora temperature miti, nuvolosità e possibile pioggia".