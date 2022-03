Previsioni meteo Roma e Lazio 30 marzo: pioggia e temperature in calo Maltempo con pioggia sono le previsioni a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 30 marzo, giornata di allerta meteo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 30 marzo, registrano pioggia. Il maltempo, come annunciato dagli esperti de Il Meteo.it è tornato a fare capolino sulla regione, dopo un inverno alle spalle, con poche precipitazioni e una diffusa siccità. Le condizioni meteo sono infatti in peggioramento in tutta Italia. Da domani mattina e per le successive 24-36 ore nel Lazio è stata diffusa l'allerta meteodi colore giallo per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio. Il tempo resterà perturbato per il resto della settimana compreso il weekend, con un parziale miglioramento nella giornata di domenica.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 30 marzo

Oggi, mercoledì 30 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale ci sarà pioggia debole alternata a schiarite durante la notte tra martedì e mercoledì, pioggia debole al mattino, moderata nel pomeriggio e debole alternata a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massim di 14 gradi centigradi. Maltempo anche sul resto del territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 2 e domenica 3 aprile

Nel weekend le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora instabilità, con una prima parte del fine settimana, sabato 2 aprile, che vedrà ancora il maltempo. Sulla Capitale il cielo durante la notte sarà coperto da nuvole sparse, con pioggia debole alternata schiarite, pioggia moderata nel pomeriggio e temporali di sera. Le temperature saranno comprese tra minime di 9 e massime di 11 gradi centigradi. Su Frosinone, Latina e Viterbo si attendono temporali, massime in calo. Domenica 3 aprile si registrerà invece un miglioramento, con pioggia moderata e schiarite di notte, cielo sereno durante la giornata e precipitazioni assenti e di nuovo possibile debole pioggia alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 13 gradi centigradi. Schiarite anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.