Allerta meteo Roma e Lazio 30 marzo: torna il maltempo con pioggia e temporali Pioggia e possibili temporali sono le previsioni per domani, mercoledì 30 marzo, giornata di allerta meteo a Roma e nel Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 30 marzo. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un bollettino di condizioni meteorologiche avverse dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore. Sulla Capitale e sul resto del territorio della Regione si attendono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e costieri". Fenomeni che, continua la nota "saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Le zone di allerta meteo nel Lazio per domani, mercoledì 30 marzo

Il Centro Funzionale Regionale svolto una valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha inviato un avviso che prevede allerta di colore giallo per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 30 marzo

Domani, mercoledì 30 marzo, giornata di allerta, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano il ritorno del maltempo. Dopo un inizio settimana all'insegna di un clima tipicamente primaverile e dalle temperature miti, tornerà la pioggia alternata a schiarite. I valori nei prossimi giorni subiranno un calo, rispetto alle ultime massime registrate, che sono arrivate a raggiungere punte fino a 20 gradi centigradi. Il maltempo proseguirà per la seconda parte della settimana, con pioggia e possibili temporali sulla Capitale e sul resto dei capoluoghi di provincia, con un miglioramento in vista che si attende per la giornata di domenica. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nei prossimi giorni.