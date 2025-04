video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 30 aprile: torna il bel tempo, sole e tanto caldo Sole e caldo oggi nel Lazio: questo mercoledì 30 aprile ci regala una temperatura molto mite, con il termometro che arriverà a sfiorare i venticinque gradi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la bomba d'acqua e l'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri in tutto il Lazio, nella regione torna il sereno. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo nella giornata di oggi splenderà il sole, di pioggia non ce ne sarà nemmeno l'ombra, e i venti soffieranno calmi e gradevoli. Questo clima dovrebbe durare, a meno di perturbazioni particolari in arrivo, almeno fino alla fine della settimana. Sole e caldo domineranno il meteo fino alla giornata di domenica, con temperature in aumento e assenza di precipitazioni. I termometri, come al solito, saliranno ben oltre i venti gradi.

Andiamo a vedere nello specifico come sarà la situazione meteo oggi, mercoledì 30 aprile. A Roma la temperatura sarà compresa tra dodici e venticinque gradi: il sole splenderà per tutto il giorno e, come già detto in precedenza, non sono chiaramente previste piogge. Situazione molto simile a Frosinone, dove la minima sarà di undici gradi e la massima di venticinque, mentre a Frosinone il termometro oscillerà tra tredici e ventiquattro gradi. A Rieti e Viterbo, invece, le temperature saranno comprese tra una minima di nove e una massima di ventiquattro gradi.

Come visto, le temperature minime saranno abbastanza basse, con un clima molto fresco e lontano dalla soglia primaverile. Mano a mano che le ore della giornata avanzano, le temperature continueranno a salire e farà sempre più caldo, fino ad arrivare ai venticinque gradi delle zone più calde. In generale, le temperature continueranno ad aumentare e crescere, arrivando sempre più a sfiorare i trenta gradi. Le piogge, almeno per il momento, dovrebbero rimanere un ricordo.