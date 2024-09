video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 3 settembre: rischio temporali, crollano le temperature Crollano di diversi gradi le temperature a partire da oggi, martedì 3 settembre. L’estate sta definitivamente finendo, e con essa il caldo afoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Dopo le forti ondate di caldo che ci sono state nelle scorse settimane, adesso le temperature stanno crollando. La stagione sembra stia finendo prima del previsto, con temporali e piogge in arrivo ma soprattutto con massime che mano a mano cominceranno a calare. Già a partire da oggi, martedì 3 settembre, in tutto il Lazio il termometro non andrà oltre i trenta gradi, ben sei in meno rispetto alla giornata di ieri. E sempre per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo con il rischio di piogge e temporali in tutta la regione. Insomma, l'estate sta finendo, e con essa il caldo torrido che ci ha accompagnato dall'inizio di luglio.

Nella giornata di oggi a Roma sono previste temperature comprese tra venti e trentadue gradi, con sole per gran parte della giornata. Nella capitale le temperature saranno più alte rispetto al resto del Lazio, dove le massime non supereranno i trenta gradi. Anche qui, come nel resto della regione, c'è il rischio di piogge e temporali a causa dell'allerta meteo. Temperature tra ventuno e trentuno gradi a Frosinone, mentre a Latina il termometro oscillerà tra ventidue e trentadue gradi. Clima ancora meno afoso a Rieti, con la minima a diciotto gradi e la massima che non supererà i trenta gradi, mentre a Viterbo ci saranno tra i diciassette e i trentuno gradi.

La situazione non cambierà nei prossimi giorni, anzi. Sono previsti ancora abbassamenti di temperature, che a partire da giovedì scenderanno sotto i trenta gradi, arrivando persino a massime sui ventisei/ventisette gradi. L'estate sta lasciando il passo all'autunno ancora prima del previsto.