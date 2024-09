video suggerito

Allerta gialla maltempo a Roma e nel Lazio oggi e domani, 2 e 3 settembre: previsioni e zone a rischio Allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio oggi 2 e domani 3 settembre 2024: ecco le zone più a rischio e i fenomeni attesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

(La Presse)

Il maltempo torna sulla regione Lazio. La direzione di emergenza, la protezione civile e il NUE numero unico di emergenza della Regione Lazio ha emesso un'allerta di colore giallo a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre 2024 e per le successive 24 ore, fino a martedì 3 settembre 2024. Previsto da domani anche un abbassamento delle temperature. Attenzione, però. Il caldo non accenna a fermarsi, le temperature restano sopra i 30 gradi.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi e domani

L'avviso dell'allerta è stato diramato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre 2024. Secondo quanto riportato dalla comunicazione, nei due giorni di allerta sono previsti precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, soprattutto sui settori orientali e meridionali della regione Lazio con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Allerta di colore giallo: le zone più a rischio

Come anticipato, le zone più a rischio sono quelle orientali e meridionali. In particolare, come mostra la cartina sottostante, infatti, sebbene non siano esclusi possibili isolati rovesci anche sui Bacini costieri del Nord, bacino medio del Tevere e sui bacini di Roma (zone A, B e D), ad avere la peggio sono le altre aree, indicate in giallo nella cartina per Ordinaria criticità idrogeologica per temporali.

Questo vuol dire che l'allerta interessa maggiormente le zone dell'Appennino di Rieti, l'Aniene, i Bacini Costieri del Sud e il bacino del Liri cioè quelle indicate, rispettivamente, con le zone C, E, F e G.

La situazione nella regione Lazio il 2 e il 3 settembre, con allerta di colore giallo.