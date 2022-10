Previsioni meteo Roma e Lazio 3 ottobre: ottobrata romana, settimana di sole e caldo Sole e caldo e temperature fino a massime di 26 gradi. Arriva l’ottobrata romana, con la prima settimana del mese all’insegna del bel tempo, alta pressione a Roma e nel Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 26 gradi. La settimana che comincia sarà all'insegna della cosiddetta ‘ottobrata romana' tempo stabile e soleggiato, dopo la fase fortemente perturbata che ci siamo lasciati per ora alle spalle. I valori si aggireranno intorno a massime in aumento, facendoci godere giornate miti, dopo le prime d'autunno all'insegna del maltempo. Ci troviamo infatti davanti ad un quadro meterologico stabile grazie ad un anticiclone con aria calda e influsso sia azzorriano che subtropicale. Come annunciano gli esperti del Meteo.it, ha raggiunto l'Italia e le regioni centrali, tra le quali appunto anche il Lazio. A farla da padrona sarà dunque l'alta pressione. Tempo bello per tutta la settimana e nel weekend, con piogge assenti.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 3 ottobre

Oggi, lunedì 3 ottobre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e soleggiato. Sulla Capitale nel dettaglio il cielo sarà sereno per l'intero arco della giornata, con poche nubi durante la notte, ma le precipitazioni saranno assenti. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 15 e massime di 26 gradi nelle ore centrali della giornata e il vento soffierà da debole a moderato. Tempo bello e soleggiato anche sugli altri capoluoghi di provincia della regione, le massime oscilleranno intorno ai 25 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 8 e domenica 9 ottobre

È ancora presto per dire quali saranno le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 8 e domenica 9 ottobre, tuttavia il tempo dovrebbe manteneresi ancora stabile, in linea con l'intera settimana. Per ora si registrano annuvolamenti in vista per la giornata di venerdì, il cielo dovrebbe restare coperto durante la notte seguente, per poi lasciare spazio ad ampie schiarite e ancora sole. Le temperature si manterranno pittosto stabili, con minime che non scenderanno al di sotto dei 16 gradi e massime di 25. Per previsioni weekend più dettagliate è necessario attendere i prossimi giorni.