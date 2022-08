Previsioni meteo Roma e Lazio 29 agosto: sole e temperature fino a 32 gradi Sole e caldo, con massime fino a 32 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 29 agosto. Settembre sarà all’insegna di pioggia e temporali.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 29 agosto, registrano bel tempo, con temperature che arriveranno a massime di 32 gradi. Agosto è agli sgoccioli e nella nuova settimana durante la quale entrerà il mese di settembre, splenderà il sole e i valori resteranno ancora al di sopra della media stagionale di 25 gradi. Ciò che ci attende però nei prossimi giorni e settimane è un quadro meterologico fortemente instabile, che si concretizzerà con giornate di cielo sereno al mattino, tempo che peggiorerà nel corso della giornata, con parziali annuvolamenti, piogge e temporali. L'anticiclone africano è infatti in crisi e sta perdendo intensità, mentre sono in arrivo delle masse d'aria più fresca, che ci faranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Come spiegato dal meterologoco Mario Giuliacci in un'intervista rilasciata a Fanpage.it sono infatti in arrivo "nuove perturbazioni, che si succederanno con un tira e molla di temporali". Le temperature subiranno un leggero calo, ma si attesteranno comunque intorno ai 30 gradi o poco al di sotto.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 29 agosto

Oggi, lunedì 29 agosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole. Sulla Capitale il tempo sarà bello per l'intero arco della giornata, con temperatura che oscilleranno tra minime di 20 e massime di 32 gradi e vento che soffierà da debole a moderato. Sole e caldo nel resto dei capoluoghi di provincia, valori intorno ai 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 3 domenica 4 settembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il primo fine settimana di settembre registrano tempo ancora bello, con parziali annuvolamenti. Sulla Capitale le temperature del weekend oscilleranno tra i 18 e i 33 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto del territorio della regione, con poche nubi su Latina. I valori si manterranno sempre intorno ai 30 gradi o poco al di sotto.