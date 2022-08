Arriva il maltempo a Roma e nel Lazio, l’esperto: “A settembre tira e molla di temporali” Fanpage.it ha intervistato il meterologo Mario Giuliacci, che ha spiegato cosa dobbiamo attenderci nell’ultimo fine settimana di agosto e a settembre. In arrivo già da domani nuove perturbazioni con pioggia e temporali.

A cura di Alessia Rabbai

Agosto sta per finire e le previsioni del meteo per i prossimi giorni pare non lascino ben sperare. Il 2022 ha visto un'estate all'insegna della siccità e dei valori molto alti, che hanno messo in difficoltà chi non ama particolarmente il caldo intenso e reso le nostre notti roventi. Fanpage.it ha intervistato il meterologo e personaggio televisivo Mario Giuliacci, che ci ha spiegato cosa dobbiamo attenderci nell'ultimo fine settimana di agosto e nel nuovo mese di settembre. Sul piatto della bilancia ci sono infatti due aspetti, da una parte vorremmo che i temporali non arrivino mai, dall'altra ci auguriamo che piova, data la siccità. Il sostantivo maltempo potrebbe essere non gradito dagli agricoltori che temono di subire danni alle coltivazioni e dalle persone che a settembre sono di fatto ancora in vacanza.

Come cambierà il tempo nei prossimi giorni?

"L'estate dal punto di vista climatico termina il 31 agosto, intesa come fine delle ondate di caldo, che in passato solitamente cadeva nella prima decade di settembre. Negli ultimi dieci anni si è spostata verso la metà del mese e negli ultimi cinque tra il 20 e il 25 settembre. Quest'anno invece sembra che la fine dell'estate faccia un'eccezione: le fresche e temporalesche perturbazioni atlantiche inizieranno ad affacciarsi sul Centro-Nord e sul Lazio già a partire da domani, anticipatamente nell'ultimo weekend di agosto. Sabato 27 infatti arriveranno i temporali, poi altre perturbazioni si attendono tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre e si succederanno con un vero e proprio tira e molla, che potrebbe proseguire nelle prossime settimane, almeno fino a martedì 20 settembre".

Cosa dobbiamo aspettarci sul fronte delle temperature?

"Per quanto riguarda le temperature, queste ultime saranno comunque al di sopra della media stagionale di 25 gradi, si manterranno introno ai 30 gradi, oscillando tra i 28 e i 32 gradi, con picchi che potrebbero arrivare a massime di 33 nelle ore centrali della giornata. Un periodo gradevole e mite dal punto di vista termico, ma piuttosto movimentato per i temporali. Ad esempio ad un paio di gioni temporaleschi durante i quali l'aria diventerà più fresca seguiranno tre o quattro giorni di bel tempo fresco e ventoso e poi di nuovo pioggia e temporali. Un quadro meterologico quello che ci attende nei prossimi giorni e settimane che sarà fortemente perturbato e che lascerà poco spazio all'Anticiclone africano".