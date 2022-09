Previsioni meteo Roma e Lazio 27 settembre 2022: attese piogge e temporali Temperature comprese fra i 14 gradi (minima di Viterbo) e i 24 (massima di Roma): nelle province di Rieti, Latina e Frosinone allerta gialla maltempo.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre con un cielo grigio questo ultimo martedì di settembre del 2022. Oggi, 27 settembre, nella regione Lazio è stata proclamata allerta gialla per il maltempo: se nelle zone di Viterbo e Roma il cielo appare nuvoloso, è nel reatino e nei territori più a sud della regione Lazio che si attendono piogge forti e temporali. Come anticipato dal bollettino diffuso dal Dipartimento regionale della Protezione Civile del Lazio, infatti, dal pomeriggio e per le successive 24-36 ore (quindi anche nella giornata di oggi) si attendono forti precipitazioni nell'Appennino reatino e nei bacini dell'Aniene e del Liri.

"Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e centrali, con quantitativi cumulati generalmente deboli": così riporta la nota della Protezione Civile.

Previsioni meteo a Roma: temperature fra i 16 e i 24 gradi

Cielo sereno con qualche nuvola nella giornata di oggi a Roma: le nuvole arrivano soprattutto a partire dal tardo pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature sulla capitale, invece, oggi variano fra le minime di 16 e le massime di 24 gradi.

Previsioni meteo nella regione Lazio: allerta gialla per il maltempo

Le province colpite dall'allerta gialla per il maltempo sono quelle di Latina, Frosinone e Rieti: soprattutto in queste ultime, i precipitazioni temporalesche rischiano di essere di forte intensità. A Viterbo, invece, il cielo appare quasi come quello della capitale, sereno ma con qualche nuvola. Le temperature sono comprese fra i 14 e i 22 gradi.