Previsioni meteo Roma e Lazio 23 giugno: crollano le temperature A causa del formarsi di un vortice ciclonico sul mare della Liguria, nelle prossime ore è atteso un netto peggioramento delle condizioni meteo del Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Nella giornata di oggi, domenica 23 giugno, le temperature subiranno un crollo drastico, scendendo di quasi dieci gradi. Questo accadrà in tutto il Lazio: a determinare questo brusco cambio di meteo è l'affievolimento dell'anticiclone Minosse, che aveva portato i termometri a salire fino a sfiorare i quaranta gradi, e la formazione di un vortice ciclonico che si formerà all'altezza del mare di Liguria. Questo porterà con sé un cambio del tempo con un netto peggioramento: in molte zone d'Italia, ma anche nel Lazio i prossimi giorni, sono attese piogge e temporali. In molte zone della regione cominceranno a esserci a partire dal lunedì, anche se nella giornata di oggi già nel Viterbese si vedranno cadere lievi precipitazioni.

A Roma le temperature saranno comprese tra sedici e venticinque gradi, oltre dieci gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Il cielo sarà coperto soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre già da domani sono attese le prime piogge. A Frosinone le temperature saranno simili, con la minima a quindici gradi e la massima a ventisei gradi, mentre a Latina si avrà dai diciotti ai ventiquattro gradi. A Rieti ci saranno dai quattordici ai ventidue gradi, mentre a Viterbo dai quattordici ai ventiquattro gradi.

La situazione rimarrà simile anche nei prossimi giorni, con le temperature che rimarranno sui venticinque gradi di massima in tutta la regione, e piogge sparse che cadranno un po' dappertutto. Le cose cominceranno a cambiare già a partire da giovedì, quando il termometro tornerà a segnare trenta gradi, con le temperature che saliranno nuovamente nei giorni di sabato e domenica.