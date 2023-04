Previsioni meteo Roma e Lazio 22 aprile: sole e temperature fino a 20 gradi Sole e temperature in aumento fino a massime di 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 22 aprile.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 22 aprile, registrano sole e temperature fino a massime di 20 gradi. Torna il bel tempo sull'Italia e sulle regioni centrale, come annunciano anche gli esperti del Meteo.it ad attenderci saranno giornate decisamente più miti e soleggiate. Tuttavia almeno fino a martedì 25 aprile dovremo aspettarci un possibile ritorno del maltempo, potrebbero infatti ancora verificarsi pioggia e temporali. Ciò a causa di un vortice insidioso, spinto da correnti d'aria di origine polare. Ma già a partire da mercoledì 26 aprile si attende l'arrivo dell'anticiclone africano, che raggiungerà il Bacino del Mediterraneo, portando con sé cambiamenti dal punto di vista del quadro meterologico. A risentirne maggiormente saranno le temperature, in decisivo aumento, la colonnina di mercurio tornerà a salire dopo le scorse giornate di pioggia e di aria più fresca che pareva averci fatti ripiombare in autunno. A maggio finalmente arriverà il caldo, con ulteriori aumenti.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 22 aprile

Oggi, sabato 22 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nella Capitale il cielo sarà sereno di notte, al mattino, nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 20 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo oggi nel Lazio

Nel Lazio il tempo si manterrà complessivamente bello, le precipitazioni saranno ovunque assenti su tutti i capoluoghi di provincia. Il cielo sarà infatti sereno e brillerà il sole su tutto il territorio della regione. Dal punto di vista delle temperature registreremo un aumento rispetto ai giorni scorsi, con la colonnina di mercurio che tornerà ad alzarsi e a segnalare valori più miti. Nel dettaglio a Frosinone faranno tra i 9 e i 22 gradi, a Latina i valori oscilleranno tra gli 11 e i 22 gradi, a Rieti le minime saranno di 7 e le massime di 21 gradi, a Viterbo si registreranno tra gli 8 e i 21 gradi.