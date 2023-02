Previsioni meteo Roma e Lazio 21 febbraio: cielo coperto e massime fino a 14 gradi Cielo poco nuvoloso o coperto e temperature che arriveranno a massime di 14 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 21 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 21 febbraio, registrano cielo coperto e massime fino a 14 gradi. La settimana in corso è all'insegna ancora della stabilità, con qualche possibile debole precipitazione a carattere sparso. I valori resteranno ancora al di sopra della media stagionale, con punte che sabato nella Capitale raggiungeranno sorprendentemente i 18 gradi. La prima parte del weekend che chiude il mese di febbraio sarà all'insegna del tempo bello e mite, un vero e proprio assaggio di primavera. La seconda parte invece nella giornata di domenica registreremo un nuovo peggioramento, con il ritorno della pioggia e un netto calo delle temperature che a Viterbo e Rieti scenderanno a zero gradi. Prevista anche neve.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 21 febbraio

Oggi, martedì 21 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto di notte e al mattino, con nubi sparse nel pomeriggio e di nuovo coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 14 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con nubi sparse ovunque. Per quanto riguarda i valori, si manterranno piuttosto alti, tra i 9 e i 14 gradi su Frosinone, tra 12 e 16 gradi a Latina, tra i 7 e i 13 gradi a Rieti, tra gli 8 e i 14 gradi a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 25 e domenica 26 febbraio

Il finesettimana, l'ultimo del mese di febbraio, vedrà una parima parte ancora all'insegna della stabilità e la seconda con il ritorno del maltempo. Le previsioni del meteo a Roma per sabato 25 febbraio registrano nubi sparse di notte, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 18 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Nubi sparse e precipitazioni assenti anche sul resto del Lazio. Domenica 26 febbraio invece tornerà la pioggia: su Roma le precipitazioni saranno da deboli a moderate e le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 13 gradi. Pioggia anche sul resto del Lazio, pioggia mista a neve su Rieti e Viterbo, dove le minime arriveranno allo zero.