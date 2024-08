video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 21 agosto: ultimi giorni di tregua prima del grande caldo Ancora caldo nel Lazio, ma stavolta le temperature saranno meno alte rispetto al solito. Solo per pochi giorni, dato che sta per tornare l’anticiclone africano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it



Nella giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, le temperature saranno molto alte, ma non afose come quelle che hanno investito il Lazio – e il resto dell'Italia – nelle ultime settimane. Le massime più basse si registrano a Rieti, dove il termometro non salirà sopra i trentuno gradi, mentre a Roma e Frosinone farà più caldo, con picchi fino a trentaquattro gradi. Tutto sommato, rispetto alle scorse settimane, il meteo sarà quasi gradevole: non si registrano oggi infatti temperature sui quaranta gradi, come quelle cui ci eravamo abituati. Non vuol dire però che il gran caldo è finito: l'anticiclone sta per tornare, e con esso i trentacinque gradi e oltre.

Torniamo però alla giornata di oggi. A Roma, come detto, le massime saliranno fino a trentaquattro gradi, mentre le minime rimarranno sui ventuno gradi. A Frosinone il termometro oscillerà tra i venti e i trentadue gradi, così come a Latina e Viterbo. Clima un po' più fresco a Rieti, dove le massime non supereranno i trentuno gradi. In generale il cielo sarà sereno e privo di nuvole, non sono previste piogge, e i venti soffieranno tra deboli e moderati.

Queste temperature dureranno pochi giorni: sta infatti per tornare il grande caldo con l'anticiclone africano, che investirà il nostro Paese portando i termometri di nuovo sopra i trentacinque gradi. Per adesso continuano gli effetti del vortice ciclonico che ha provocato l'abbassamento delle temperature: non durerà però a lungo, il forte caldo sta per tornare. Già a partire da giovedì 22 agosto potremmo renderci conto degli effetti del ritorno dell'anticiclone africano, con l'afa che si concentrerà soprattutto nel fine settimana.