Previsioni meteo Roma e Lazio 20 gennaio: pioggia e forte vento Pioggia e forte vento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 20 gennaio, giornata di allerta meteo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 20 gennaio, registrano tempo instabile con possibili piogge. Il dipartimento della protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta meteo per venti da forti a burrasca con pericolo di mareggiate lungo le coste. Condizioni avverse si attendono soprattutto nelle zone di allerta A, B e C, cioè quella dei Bacini Costieri Nord, i Bacini del Medio Tevere e, infine, quella dell'Appennino di Rieti.

Sabato, soffiano venti di origine artica sulla regione, la giornata è caratterizzata da una mattinata di pioggia, ma entro mezzogiorno il tempo sarà soleggiato dappertutto. Le temperature arrivano fino a massime di 13 gradi, mentre le minime sono in forte calo. Tempo bello e soleggiato domenica, per la prossima settimana si attende un nuovo aumento delle temperature.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 20 gennaio

Oggi, sabato 20 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo instabile. Nel dettaglio sulla Capitale la giornata inizia con precipitazioni moderate, che diventano deboli al mattino. Nel pomeriggio e di sera invece si attendono ampie schiarite. Il vento soffia moderato e forte.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio, con pioggia alternata a schiarite su Frosinone e Latina, mentre il cielo resta sereno su Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 4 e 11 gradi a Frosinone, tra 7 e 13 gradi a Latina, tra zero e 6 gradi a Rieti, tra 1 e 6 gradi a Viterbo.