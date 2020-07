in foto: Meteo Roma

Temperature in aumento e cielo sereno nel corso della nuova settimana, la penultima di luglio, ma nel corso del weekend dovrebbero tornare, ancora una volta, i temporali. L'anticiclone africano si posizionerà sulla penisola a inizio settimana, ma già da venerdì potrebbe piovere sul nord e sul centro Italia, mentre al sud dovrebbero continuare a fare molto caldo e il cielo resterà sereno e soleggiato. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio le temperature a Roma potrebbero arrivare a toccare i 33/34 gradi nelle ore più calde della giornata. Venerdì, come detto, arriverà aria più fresca che porterà qualche temporale. Secondo i meteorologi del sito 3BMeteo, le giornate interessate dal peggioramento "dovrebbero essere venerdì e domenica con un breve intervallo sabato. I settori più interessati potrebbero essere quelli settentrionali più una parte del Centro mentre il Sud a parte qualche annuvolamento irregolare, non dovrebbe risentirne particolarmente".

Previsioni meteo Roma e Lazio

A Roma e in generale nel Lazio previsto cielo sereno almeno fino venerdì 20 luglio. Le temperature minime non saliranno sopra i 19 gradi, mentre quelle massime arriveranno a toccare i 34 gradi nelle ore più calde della giornata. Non è ancora chiaro se il Lazio sarà interessato o meno da questo peggioramento previsto dagli esperti meteo per il prossimo fine settimana. Al momento il sito 3BMeteo parla di temporali isolati nella giornata di sabato, mentre il sito IlMeteo.it ancora riporta sole per tutto il weekend (ma le previsioni ad oggi, lunedì 20 luglio, sono ancora poco attendibili".