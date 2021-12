Previsioni meteo Roma e Lazio 2 dicembre: temporali e vento forte, allerta maltempo Oggi, giovedì 2 dicembre, c’è allerta maltempo su Roma e sul Lazio. Le temperature non supereranno i 15 gradi, la giornata sarà segnata da piogge e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata all'insegna del maltempo quella che si apre oggi, giovedì 2 dicembre, a Roma e nel Lazio. Temporali e piogge sono attese su tutta la regione, così come un forte calo delle temperature che già sta avvenendo da qualche giorno. Ieri, inoltre, la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per Roma e il Lazio, di colore arancione. I cittadini possono andare incontro a forti disagi dovuti all'allagamento delle strade e al vento forte, previsto per la giornata di domani. Soprattutto le temperature in tutta la regione non supereranno i 15 gradi (Roma) mentre in provincia, come Rieti, le massime non supereranno i 10 gradi.

Allerta meteo 2 dicembre a Roma e nel Lazio

L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile sarà valida da questa mattina e per le successive 24 – 36 ore. "Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie sui settori costieri sud e bacino del Liri – si legge nel bollettino della Protezione civile – I fenomeni di rovescio saranno accompagnati da frequenti attività elettriche e forti raffiche di vento. Altresì, dalla tarda mattina di domani e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte". Il maltempo dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, con forti piogge e temporali che dureranno fino a domenica. Le temperature continueranno a calare, segno che l'inverno è definitivamente arrivato, e il termometro continuerà a scendere fino ad arrivare anche al di sotto dei dieci gradi.