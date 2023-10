Previsioni meteo Roma e Lazio 19 ottobre: cielo sereno e sole, massime di 27 gradi Cielo sereno e sole e temperature massime fino a 27 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 19 ottobre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 19 ottobre, registrano cielo sereno e sole con temperature che raggiungeranno massime di 27 gradi. Una pausa dal maltempo a metà settimana, che non durerà per molto. Già a partire da venerdì infatti torna la pioggia. Le temperature restano ancora piuttosto stabili, in leggero calo, comunque le massime si attesteranno poco sotto ai 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Pioggia e temporali si attendono anche nel weekend. In particolare, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it sarà un venerdì turbolento con l'arrivo del ciclone Medusa, a causa di una vasta area di bassa pressione proveniente dal Nord-Atlantico. Perturbazioni attese anche per la prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 19 ottobre

Oggi, giovedì 19 ottobre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte, con sole al mattino, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e nubi sparse di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 18 e massime di 27 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato.

Le previsioni nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo registrano tempo bello e soleggiato. Unica eccezione sarà Frosinone, dove si attendono nubi sparse con isolate piogge. Il cielo invece sarà sgombro da nuvole sul resto dei capoluoghi. Per quanto riguarda i valori avremo: tra i 16 e i 24 gradi a Frosinone, tra i 19 e i 27 a Latina, tra i 15 e i 25 a Rieti e Viterbo, che saranno le due città "più fresche".