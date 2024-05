video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 18 maggio: sole e caldo, ma domani tornano i temporali Cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma per sabato 18 maggio. Nel Lazio potrebbe piovere a Frosinone e Latina. Maltempo domenica, con pioggia e temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 18 maggio, registrano sole e caldo in città con temperature fino a massime di 28 gradi. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it sabato la pressione è in calo e la giornata trascorre con una mattinata ampiamente soleggiata, mentre nel pomeriggio arrivano molte nubi, con possibili deboli precipitazioni.

Le temperature arrivano fino a massime di 28 gradi, mentre i valori notturni restano stazionari. Il quadro meterologico però non resterà stabile per l'intero weekend, perché sta per arrivare sulle regioni centrali e sul Lazio una perturbazione, che porta pioggia e temporali. Sul fronte dei valori registrati c'è un calo di qualche grado rispetto a sabato. La prossima settimana il tempo torna stabile.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 18 maggio

Oggi, sabato 18 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno per l'intero arco della giornata, senza particolari variazioni, con nubi sparse e cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le temperatuare oscillano tra minime di 11 e massime di 28 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 10 maggio 2024: sole e nuvola

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo instabile sul Lazio, dove, a differenza di Roma città, potrebbe piovere. Vediamo nel dettaglio quanto potrebbe accadere. La pioggia potrebbe cadere su Frosinone e Latina, alternata a schiarite, nubi sparse su Rieti e cielo poco nuvoloso su Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 11 e 28 gradi a Frosinone, tra 13 e 28 gradi a Latina, tra 9 e 26 gradi a Rieti, tra 8 e 26 gradi a Viterbo.