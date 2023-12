Previsioni meteo Roma e Lazio 18 dicembre: temperature in aumento grazie all’anticiclone Tempo bello con cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 13 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 18 dicembre.

A cura di Redazione Meteo

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tempo bello e temperature in aumento

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 18 dicembre, registrano tempo bello e sole, con temperature massime fino a 13 gradi. Sulla regione è in atto un regime anticiclonico, la giornata come annunciano gli esperti del Meteo.it è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il sole che non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. I valori restano stabili.

La settimana appena cominciata che porta al Natale è caratterizzata dal tempo bello, con precipitazioni assenti. Martedì c'è ancora il regime anticiclonico sulla nostra regione pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature registrano massime fino a 14 gradi, mentre le minime sono stazionarie. Il mare è calmo e i venti sono deboli.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 18 dicembre

Oggi, lunedì 18 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo sereno e soleggiato per l'intero arco della giornata. Le temperataure oscillano tra minime di 5 e massime di 13 gradi e il vento soffia debole.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 17 dicembre 2023: sole e freddo

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio, con tempo bello sull'intero territorio della regione. Il cielo oggi è sereno e il sole brilla indisturbato per l'intero arco della giornata. Vediamo com'è la situazione sul fronte delle temperature capoluogo per capoluogo: tra 1 e 13 gradi a Frosinone, tra 3 e 14 a Latina, tra -1 e 11 gradi a Rieti, tra -1 e 12 gradi a Viterbo. Le città più fredde sono Rieti e Viterbo, con le minime che scendono al di sotto dello zero di notte e al mattino presto.