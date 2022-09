Previsioni meteo Roma e Lazio 16 settembre: ancora pioggia e temporali Tempo instabile, con uno strascico di temporali durante la notte e possibili piogge in giornata. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 16 settembre.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 16 settembre, registrano maltempo, con pioggia, temporali, grandine e forte vento. Ancora allerta meteo, stavolta arancione, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Come da bollettino della protezione civile si attendono infatti precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda le temperature, inizieremo a registrare un calo, anche se lieve, per l'incursione di aria più fredda.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 16 settembre

Oggi, venerdì 16 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo instabile. Nel dettaglio sulla Capitale sono previsti temporali alternati a schiarite durante la pioggia, nubi sparse e rasserenamenti dal mattino fino a sera, con possibili piogge sparse. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 22 e massime di 29 gradi. Il vento soffierà moderato. Nubi sparse sul resto del territorio della regione, con pioggia a schiarite su Frosinone, mentre le massime si attesteranno sui 25-27 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 e domenica 18 settembre

Il weekend a Roma e nel Lazio si prospetta all'insegna dell'instabilità. Una prima parte porterà con sé ancora gli strascichi del maltempo, mentre nella seconda brillerà di nuovo il sole. Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 settembre registrano infatti cielo sereno di notte, poco nuvoloso al mattino, con nubi sparse nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra 19 e 27 gradi e il vento soffierà moderato. Cielo poco nuvoloso su Frosinone, Viterbo e Latina, possibili piogge su Rieti. Massime a 26 gradi. Domenica 18 settembre su Roma e sull'intero territorio della regione il cielo sarà sereno e brillerà il sole.