Allerta maltempo arancione a Roma e nel Lazio: oggi e domani rischio nubifragi e grandinate

A cura di Enrico Tata

Allerta maltempo arancione a Roma e nel Lazio per le giornate di oggi, giovedì 15 settembre, e domani, venerdì 16 settembre. Sono previsti temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Le zone più colpite, sia oggi che domani, come si può vedere nelle mappe diffuse dalla Protezione Civile del Lazio, sono quelle a Sud della regione, in provincia di Latina e di Frosinone, e quelle centrali, Roma città e provincia.

La Protezione Civile del Lazio prevede dal primo mattino di oggi, giovedì 15 Settembre 2022, e per le successive 18-24 ore, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale, ad estensione e seguito dell'Allertamento diramato nella giornata di ieri, ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità riportata nelle seguenti tabelle, con validità dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre 2022, e per le successive 12-18 ore".

Questa forte ondata di maltempo porterà un forte calo nelle temperature. Il weekend sarà soleggiato a Roma, ma le massime crolleranno di 4/5 gradi e si attesteranno intorno ai 25/26 gradi. Forse troppo basse per un ultimo fine settimana al mare.