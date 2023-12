Previsioni meteo Roma e Lazio 16 dicembre: tempo bello e sole ma fa freddo Tempo bello con sole e freddo con massime fino a 11 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 16 dicembre.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 16 dicembre, registrano tempo bello e soleggiato, con vento moderato e temperature massime che non superano gli 11 gradi. Ci attendono venti freddi e nevicate in alcun aree, fino a quote collinari. A Rieti e Viterbo che sono le città più fredde le minime scendono leggermente al di sotto dello zero. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it sabato la pressione è in aumento ma soffiano venti freddi di Grecale.

La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenta prevalentemente sereno su tutto il territorio regionale. Il quadro meterologico resta stabile e soleggiato anche nel weekend. A partire da lunedì arriva l'alta pressione grazie all'anticiclone, che resta almeno fino all'inizio delle feste, facendo alzare la colonnina di mercurio fino a massime di 17 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 16 dicembre

Oggi, sabato 16 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato, ma fa freddo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno dalla notte fino a sera per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni sono assenti, le temperature oscillanno tra minime di 4 e massime di 11 gradi nelle ore centrali della giornata e il vento soffia moderato.

Le pevisioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, ovunque il tempo è bello e soleggiato e le precipitazioni sono assenti. Rispetto alle temperature vediamo minime e massime capoluogo per capoluogo: tra 1 e 9 gradi a Frosinone, tra 3 e 11 gradi a Latina, tra -1 e 7 gradi a Rieti, tra 1 e 7 gradi a Viterbo.