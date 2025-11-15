Previsioni meteo Roma e Lazio 15 e 16 novembre: bel tempo nel weeekend poi pioggia, temporali e freddo

Il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati spiega le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 15 e domenica 16 novembre.

Getty Images

Cielo poco nuvoloso e sole, temperature miti, poco vento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 15 e domenica 16 novembre. Come sarà il tempo nel fine settimana, quando torneranno pioggia e temporali? Per rispondere a queste domande Fanpage.it ha intervistato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

"Dagli ultimi aggiornamenti nel fine settimana non si segnala pioggia a Roma. Arriveranno nubi e sarà un po’ ventoso per Libeccio, ma non si attendono precipitazioni. Le temperature arriveranno a massime fino a 20/22 gradi nelle ore più calde, dunque parliamo di un clima ancora decisamente mite". Il weekend di metà novembre a Roma e nel Lazio è dunque un’occasione per approfittare di passeggiate all’aria aperta, godendo del sole oppure per una gita fuori porta o al mare.

"Pioggia, temporali e freddo in arrivo da giovedì"

Galbiati illustra una panoramica di come sarà il quadro meteorologico nel weekend sul resto d’Italia: "Nell’area settentrionale e sulla Toscana già sabato e domenica è in arrivo una perturbazione. Perturbazione che a partire da lunedì 17 novembre raggiungerà anche il Lazio, portando una fase di pioggia e temporali.

Pioggia per lunedì, nella notte tra lunedì e martedì possibili temporali, martedì ancora possibile instabilità". Per quanto riguarda le temperature nel Lazio "si manterranno stabili ancora nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana, con un calo da giovedì 20 novembre. L’aria fredda arriverà al Nord Italia e a metà settimana si verificherà un calo anche nelle regioni centrali e nel Lazio".

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 15 novembre

Sabato 15 novembre le previsioni del meteo a Roma registrano sole, con nubi sparse per l’intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 13 e massime di 21 gradi, il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con cielo poco nuvoloso o nubi sparse su tutto il territorio regionale e precipitazioni assenti. Rispetto alle temperature avremo: tra 8 e 19 gradi a Frosinone, tra 14 e 20 gradi a Latina, tra 9 e 20 gradi a Rieti, tra 12 e 19 gradi a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 16 novembre

Domenica 16 novembre le previsioni del meteo a Roma registrano sole, cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Sul fronte dei valori avremo tra 12 e 21 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Poche nubi anche sugli altri capoluoghi del Lazio con temperature tra 10 e 20 gradi a Frosinone, tra 14 e 21 gradi a Latina, tra 10 e 21 gradi a Rieti, tra 12 e 19 gradi a Viterbo.