Previsioni meteo Roma e Lazio 14 dicembre: pioggia e calo delle temperature Pioggia oggi a Roma e sul resto del Lazio, dove il cielo sarà nuvoloso e il vento soffierà con intensità moderata. Previsto un calo di temperature.

A cura di Natascia Grbic

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata all'insegna del maltempo, con pioggia e calo delle temperature. Rispetto ai giorni passati, in cui il termometro ha segnato delle massime fino a quasi venti gradi, adesso le temperature si abbasseranno, anche se almeno per adesso saranno ancora abbastanza miti. Nei prossimi giorni però, si dovrebbero abbassare ancora di più, avvicinandosi sempre più al clima invernale di questo periodo dell'anno.

A Roma le temperature nella giornata di oggi saranno comprese tra undici e quindici gradi. Le piogge cadranno quasi tutta la giornata, con cielo poco nuvoloso e venti che soffieranno moderati. Le precipitazioni termineranno verso le 19 di sera.

Temporali in tarda mattinata a Frosinone, che si alterneranno con piogge che si susseguiranno per tutto il giorno. Qui le temperature saranno più basse, con minime a sette gradi e massime che non saliranno oltre i tredici gradi. I venti soffieranno moderati la mattina e deboli nel pomeriggio.

Piogge e cielo nuvoloso anche a Latina, con temperature comprese tra dieci e quattordici gradi. I venti soffieranno moderati per gran parte della giornata e diventeranno deboli nel corso della serata.

Freddo a Rieti, dove la massima non salirà oltre gli undici gradi e la minima non scenderà invece sotto gli otto gradi. Pioggia e schiarite ci saranno per tutta la giornata, mentre i venti saranno deboli e con poca intensità.

Temperature tra sei e undici gradi a Viterbo, dove il cielo sarà nuvoloso e le piogge cadranno molto leggere fino a sera. I venti soffieranno deboli, mentre la sera diventeranno più moderati.