Previsioni meteo Roma e Lazio 13 ottobre: allerta meteo, pioggia e temporali Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 13 ottobre. Nel weekend torna il sole.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 13 ottobre, registrano pioggia e possibili temporali. Giornata di allerta meteo gialla nel Lazio e in altre sette regioni italiane, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it "precipitazioni deboli e isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporali". Il Dipartimento della protezione civile ha infatti diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse. Una perturbazione proveniente dalle Baleari creerà una condizione di forte instabilità. Si tratterà tuttavia di una parentesi, già a partire da venerdì infatti tornerà il sole, che splenderà indisturbato per tutto il weekend, regalandoci ancora in questo autunno che stiamo vivendo temperature piacevoli.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 13 ottobre

Oggi, giovedì 13 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale avremo piogge deboli di notte e moderate al mattino, piogge moderate alternate a schiarite nel corso del pomeriggio e ampie schiarite di sera, con il cielo che tornerà sereno. le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 23 gradi. Sul resto dei capoluoghi di provincia si attende pioggia da debole a moderata alternata a schiarite. Temperature massime intorno ai 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 15 e domenica 16 ottobre

Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 ottobre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un miglioramento del quadro meterologico, con il ritorno del bel tempo e temperature che si manterranno al di sopra della media stagionale. Sulla Capitale brillerà il sole in entrambi i giorni, con valori compresi tra minime di 13 e masisme di 26 gradi. Sole e tempo bello per tutto il fine settimana anche sul resto del territorio della regione.