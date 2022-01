Previsioni meteo Roma e Lazio 11 gennaio: aria gelida e forte vento Forti raffiche di vento e aria gelida sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 11 gennaio. Diramata allerta meteo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 11 gennaio, registrano aria gelida e forte vento. Il tempo si manterrà bello sulla Capitale e sul Lazio, regalandoci una giornata di sole ma le temperature saranno rigide. Sentiremo inoltre ancora più freddo a causa del vento che soffierà con particolare intensità in città, ma anche sui rilievi appenninici e lungo le coste, dove si prevedono anche mareggiate. Da stamattina e per le prossime 18-24 ore la protezione civile ha infatti diramato un bollettino di allerta meteo codice giallo per forti raffiche, che mantengono alta l'attenzione sulle zone del territorio regionale nelle quali si possono registrare maggiori criticità. Il tempo sarà bello e splenderà il sole durante l'intero arco della settimana, fino al weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 11 gennaio

Oggi, martedì 11 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo. Nel dettaglio sulla Capitale ci sranno nubi sparse e ampie schiarite, le precipitazioni saranno assenti e le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 11 gradi centigradi. Sole e cielo sereno sul resto del territorio del Lazio. Le minime a Rieti e Viterbo scenderanno al di sotto dello zero, a -1 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 15 e domenica 16 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 15 e domenica 16 gennaio le previsioni del meteo a Roma regsitrano ancora tempo bello con sole. Il tempo sia sabato che domenica si manterrà stabile e soleggiato sul tutto il territorio della Regione, con temperature che oscilleranno tra minime di 3 e massime di 12 centigradi. Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, con minime che registreranno -1.