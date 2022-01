Allerta meteo a Roma 11 gennaio: forti raffiche di vento in città Forti raffiche di vento a Roma e nel Lazio, con burrasca e forte burrasca sui rilievi appenninici e lungo le coste. È l’allerta meteo diramata per domattina.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma per domani, martedì 11 gennaio. Il Centro Funzionale Regionale ha comunicato che il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di condizioni meterologiche avverse. A partire dalla mattinata di domani e per le successive 18-24 ore si attendono forti raffiche di vento sulla Capitale e sul Lazio, fino a burrasca e burrasca forte sui rilievi appenninici e lungo le coste, dove si verificheranno anche mareggiate.

Le zone di allerta meteo a Roma e nel Lazio

Il colore è giallo su tutte le zone di allerta del Lazio in cui in caso di forte vento si possono manifestare possibili criticità, e si raccomanda ai cittadini a piedi in strada o alla guida di prestare la massima attenzione. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge nella nota diramata – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 11 gennaio

Domani, martedì 11 gennaio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano nubi sparse. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno nel pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà forte da Nord Nord-Est. Le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 11 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto della regione, ovunque il vento soffierà forte ma il tempo si manterrà bello con sole e poche nubi. A Rieti e Viterbo le minime arriveranno a registrare -1 gradi centigradi.