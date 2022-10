Previsioni meteo Roma e Lazio 10 ottobre: pioggia e temporali Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 10 ottobre. Le temperature arriveranno a massime di 24 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 10 ottobre, registrano pioggia e temporali. La nuova settimana inizia all'insegna del maltempo e dell'allerta meteo gialla. Ciò a causa di una perturbazione in arrivo dal Mar Mediterraneo occidentale che, come spiegano gli esperti del Meteo.it, accentuerà le condizioni d'instabilità sull'Italia e sulle regioni centrali. Si attendono infatti precipitazioni anche a carattere temporalesco. Il quadro meterologico caratterizzato dunque da questo ciclone o vortice Mediterraneo si protrarrà da inizio settimana fino a giovedì 13, mentre nel weekend tornerà il bel tempo su tutto il Lazio. Sul versante delle temperature, queste ultime si manterranno ancora alte per l'influenza dell'anticiclone delle Azzorre, ma si registrerà a breve un calo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 10 ottobre

Oggi, lunedì 10 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia moderata e schiarite di notte, con cielo poco nuvoloso al mattino e possibili deboli piogge, temporali con precipitazioni moderate alternati a schiarite nel corso del pomeriggio e cielo poco nuvoloso con pioggia assente di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 23 gradi. La situazione nel resto del Lazio è simile, con cielo nuvoloso, pioggia e temporali sparsi sul territorio della regione, specialmente nell'area del Reatino. Valori massimi di 24 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 15 e domenica 16 ottobre

Tempo bello e soleggiato è ciò che ci attende nel fine settimana di sabato 15 e domenica 16 ottobre, per il quale le previsioni del meteo a Roma registrano un fine settimana stabile senza piogge. Le temperature si manterranno ancora al di sopra della media stagionale e oscilleranno tra minime di 13 e massime di 25 gradi, con vento che soffierà debole. Sole e cielo sereno anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.