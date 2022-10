Allerta maltempo su Roma e sul Lazio lunedì 10 ottobre: temporali in arrivo da questa notte Finisce l’ottobrata romana. Nuova ondata di maltempo in arrivo anche su Roma e sul Lazio. Temporali attesi da questa notta e per la mattinata di domani.

A cura di Redazione Roma

L'ottobrata romana è finita. Dopo questi primi dieci giorni all'insegna del bel tempo, e con le temperature al di sopra delle medie stagionali, la prossima settimana aprirà una nuova fase di maltempo su tutta la Penisola. Non farà eccezione Roma e il Lazio. Lunedì 10 ottobre la giornata sarà all'insegna del maltempo, tra piogge e temporali che segneranno una nuova fase dell'autunno.

Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino meteo della Protezione Civile regionale prevede per la giornata di domani un'allerta di colore giallo per piogge intense, a partire dalle prime ore di domani e per tutta la giornata.

Una nuova ondata di maltempo su Roma e sul Lazio

Se il maltempo ha raggiunto già le regioni settentrionali d'Italia dalla mattinata di oggi, il maltempo si sposterà verso il centro e il Lazio a partire da questa sera quando saranno possibile anche su Roma le prime precipitazioni sparse. Temperature in discesa, con le massime che non supereranno i 25° in città e le minime attorno ai 14°.

L'alta pressione, che ha garantito una fase di bel tempo, fa così un passo indietro. Le piogge insisteranno su Roma e sul Lazio per tutta la settimana, alternando fasi di schiarita a maltempo più intenso, almeno fino al prossimo fine settimana.