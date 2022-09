Previsioni meteo Roma e Lazio 1 settembre: allerta per temporali, temperature in calo Allerta meteo per temporali oggi, primo settembre. Piogge forti sono previste a Roma e nelle altre province del Lazio, con conseguenti disagi per la popolazione.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, è una giornata all'insegna del maltempo. Già nella notte in diverse zone della regione si sono susseguiti temporali, con forti precipitazioni che hanno causato numerosi disagi e allagamenti.

Le piogge continueranno praticamente per tutta la giornata. I temporali si susseguiranno per tutta la notte fino alle prime ore del mattino, e riprenderanno prima di pranzo. Anche nel pomeriggio a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo ci saranno forti piogge. Una tregua ci sarà nel primo pomeriggio, ma non è detto che le cose cambino in modo repentino nelle prossime ore.

Le temperature nella giornata di oggi, giovedì primo settembre, saranno più basse rispetto ai giorni passati. Dopo settimane il termometro nella capitale scende sotto i trenta gradi, arrivando a massime di ventotto gradi, mentre nelle province più fredde come Rieti e Viterbo il termometro non supererà i venticinque gradi.

Per oggi la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo in cui si spiega che "giovedì 1 settembre 2022 e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio".

"La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".