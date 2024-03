Previsioni meteo Roma e Lazio 1 marzo: temporali e forte pioggia Forte pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 1 marzo. Le temperature si abbasseranno di qualche grado. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 1 marzo, registrano forte pioggia e temporali. Come anticipano gli esperti del Il Meteo.it venerdì, giornata di allerta meteo gialla, c'è un peggioramento del quadro meterologico sulla regione, a causa di una forte circolazione ciclonica, che si sta abbattendo sul Mediterraneo e sull'Italia. La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso da precipitazioni diffuse, piovose in pianura e nevose sugli Appennini mediamente sopra i 1300 1400 metri. Le temperature massime arrivano fino a 14 gradi, con valori notturni che restano stabili.

Il quadro meterologico dovrebbe progressivamente migliorare nel weekend nelle giornate di sabato e domenica, quando è prevista pioggia debole e abbondante fino a 8 millimetri solo nella serata di domenica. Un nuovo peggioramento tuttavia è previsto lunedì, con temporali alternati a schiarite e pioggia. Le massime non supereranno almeno per la prossima settimana i 12-15 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 1 marzo

Oggi, venerdì 1 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo poco nuvoloso di notte, temporali alternati a schiarite al mattino, pioggia e schiarite nel pomeriggio e di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 10 e massime di 13 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Forte ondata di maltempo anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con temporali e pioggia intensa alternati a schiarite. Vediamo invece nel dettaglio come oscilleranno le massime capoluogo per capoluogo: tra 6 e 11 gradi a Frosinone, tra 10 e 13 gradi a Latina, tra 7 e 11 gradi a Rieti, tra 7 e 12 gradi a Viterbo.