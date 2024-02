Allerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio: le zone più a rischio Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio. Anche domani, venerdì primo marzo, sono attese piogge e temporali dalle prime ore del giorno e per le successive 18-24 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Foto di Valeria Ciardulli

Ancora una giornata di allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio attesa per domani, venerdì primo marzo 2024. Il nuovo mese si apre con pioggia e temporali nella capitale e in diverse zone della regione Lazio. Come scrivono dall'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio in un bollettino diramato nelle ultime ore, l'allerta scatta dalle prime ore di domani, primo marzo ed è attiva per le successive 12-18 ore. Attese quindi, sulla regione Lazio, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Continuano i giorni indicati con l'allerta gialla anche nella regione Lazio: attenzione alle zone che rischiano di essere maggiormente colpite dai rovesci e dalle mareggiate. Allerta anche nelle zone costiere più esposte.

Quali sono le zone più colpite dall'allerta di colore giallo del primo marzo

Piogge e temporali in tutta la regione Lazio: queste le previsioni meteo per domani, venerdì primo marzo 2024. Nel particolare, però, le zone più colpite sono quelle meridionali. Come mostra la cartina, le zone di allerta che rischiano di essere particolarmente colpite sono quelle del bacino dell'Aniene (e), di quelli costieri del Sud (f) e quello del Liri (g).

Le coste più a rischio, di conseguenza, sono quelle che si trovano nel litorale laziale a sud della capitale, soprattutto nelle province di Latina e Frosinone. Ma il maltempo non è atteso soltanto qui. Come scrive Il Meteo.it, nella giornata di domani sono attesi temporali e piogge in tutti i territori del Lazio, in alcuni casi accompagnati da schiarite, soprattutto nelle zone del Reatino e del Viterbese.