Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 5 a domenica 11 luglio registrano sole e caldo e temperature con massime che raggiungeranno punte di 36 centigradi. Ad adettnderci un'altra settimana all'insegna del bel tempo, con valori che supereranno i 30 centigradi e giornate davvero roventi. Mentre al Nord Italia nelle prossime ore si attende un peggioramento del quadro meteorologico, con pioggia e grandine in arrivo, il centro non si accorgerà di nulla. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it è infatti in arrivo una nuova e intensa ondata di caldo africano. Nelle regioni centrali e nel Lazio il caldo si avvertità specialmente nelle zone dell'entroterra e si attenuerà a partire da venerdì. Bel tempo in vista anche nel weekend di sabato 10 e domenica 11 luglio.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 5 luglio

Domani, lunedì 5 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo e temperature che oscillreanno tra minime di 18 e massime di 33 centigradi nelle ore centrali della giornata. Nel dettaglio, il cielo sarà sereno al mattino e si manterrà tale per l'intero arco della giornata, con precipitazioni assenti e vento che soffierà da debole a moderato. Bel tempo nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 10 e domenica 11 luglio

Le previsioni del meteo per sabato 10 e domenica 11 luglio registrano ancora bel tempo, con cielo sereno e probabilmente qualche innocuo annuvolamento. Il tempo nel prossimo dine settimana si manterrà stabile, senza particolari variazioni. Stesso discorso vale per il resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, dove il sole la farà da padrone, brillando incontrastato per l'intero arco del weekend e regalandoci piacevoli giornate. Per avere informazioni più dettagliate bisognerà attendere i prossimi giorni.