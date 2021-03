Le previsioni del meteo a Roma per martedì 9 marzo registrano ancora maltempo, con cielo coperto e pioggia. Un quadro meteorologico perturbato, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, che rimarrà tale almeno fino a domani, a causa di un vortice di bassa pressione portato da un ciclone proveniente dalle Isole Baleari. Le temperature resteranno pressoché invariate, con massime che non supereranno i 13 centigradi nelle ore più calde, valori più consoni alla media stagionale rispetto a quelli registrati nelle scorse settimane, quando abbiamo goduto di un assaggio di primavera, ma l'inverno non è ancora finito. Una prima e parziale inversione la avremo a partire da mercoledì, quando il ciclone si sposterà e il cielo tornerà a schiarirsi, con un tempo piuttosto stabile sulla Capitale e sul Lazio almeno per il resto della settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 9 marzo

Domani, martedì 9 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia abbondante e temporali. Nel dettaglio sulla Capitale avremo pioggia di notte, con precipitazioni molto forti (fino a 19 mm), temporali moderati al mattino e nel corso del pomeriggio, con precipitazioni abbondanti, che andranno a farsi via via meno intense alla sera, quando comunque continuerà a cadere la pioggia. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 13 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con pioggia e temporali ovunque sparsi sul territorio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 marzo

Uno spiraglio a quella che è iniziata come una settimana all'insegna del maltempo lo avremo già a partire da mercoledì e poi nel weekend di sabato 13 e domenica 14 marzo. Sabato le previsioni del meteo a Roma annunciano pioggia debole durante la notte, tuttavia già a partire dalla mattina avremo un miglioramento con cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti, con ampie schiarite nel pomeriggio e alla sera. I valori oscilleranno tra minime di 11 e massime di 16 centigradi. Domenica il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, con nubi sparse durante il corso della giornata ma precipitazioni assenti. Nessuna novità rispetto alle temperature, che oscilleranno tra minime di 9 e massime di 15 centigradi.