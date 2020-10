Le previsioni del meteo a Roma per martedì 6 ottobre registrano cielo sereno, con temperature comprese tra minime di 12 e massime di 22 centigradi. Ad aspettarci sarà una settimana all'insegna del sole, una tregua all'ondata di maltempo che tornerà a manifestarsi nella giornata di mercoledì, quando si attendono sull'intero territorio del Lazio pioggia e temporali, per poi lasciare di nuovo il posto al bel tempo. L'alta pressione che è tornata ad affacciarsi sull'Italia con l'inizio della nuova settimana, sarà infatti messa alla prova da una perturbazione di origine atlantica ma ne uscirà vincitrice, con una rimonta prevista tra le giornate di giovedì 8 e sabato 10 ottobre. Un quadro metereologico quello che annunciano gli esperti per la settimana, che ci farà godere d temperature gradevoli e giornate ancora soleggiate. Un nuovo peggioramento è previsto invece per la giornata di domenica, con l'arrivo di una nuova perturbazione che imperverserà anche sulle regioni centrali e che vedrà il ritorno del maltempo.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 6 ottobre

Domani, martedì 6 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello con sole per tutto l'arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 12 e massime di 22 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Le massime anche qui si attesteranno intorno ai venti centigradi.

Le previsioni del meteo per sabato 10 e domenica 11 ottobre

Le previsioni del meteo per il weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre registrano un tempo all'insegna dell'instabilità, con una prima parte di sole e una seconda segnata dall'arrivo di una nuova precipitazione che imperverserà sulla Capitale e sul territorio del Lazio. Secondo una prima stima delle temperature i valori oscilleranno tra minime di nove e massime di 23 centigradi. Ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione del quadro metereologico sono attesi nei prossimi giorni.