Previsioni meteo Roma 29 dicembre: anticiclone africano e temperature fino a 15 gradi L’anticiclone africano manterrà le temperature al di sopra della media stagionale nell’ultima settimana del 2021. Oggi, 29 dicembre a Roma massime a 15 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 29 dicembre, registrano nubi sparse. L'ultima settimana del 2021 è caratterizzata dall'influenza dell'anticiclone africano, che sta mantenendo le temperature al di sopra della media stagionale sul Bacino del Mediterraneo e sulle regioni centrali. Come spiegano gli esperti del Il Meteo.it infatti in vista di Capodanno farà caldo come a maggio, ma i valori saranno accompagnati da una perenne foschia sulla Capitale. Una quadro meterologico che da una parte porterà una certa stabilità, dall'altra rappresenterà uno scenario ‘anomalo' per la stagione, con valori al di sopra della media per quanto riguarda le temperature. Il 2022 inizierà all'insegna del clima mite e delle temperature al di sopra dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 29 dicembre

Oggi, mercoledì 29 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano un tempo stabile, con nubi sparse. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo ha nubi sparse di notte, coperto al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 15 gradi centigradi. Nel resto del Lazio il tempo si manterrà piuttosto stabile sui vari capoluoghi della regione, con cielo sereno o poco nuvoloso ma non dovrebbe piovere.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 1 e domenica 2 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 1 e domenica 2 gennaio registrano cielo coperto, ma non dovebbe piovere. Le precipitazioni su Roma saranno infatti assenti a Capodanno. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 9 e massime di 12 gradi centigradi. Sul resto dei capoluoghi di provincia su Viterbo, Frosinone e Rieti e cielo coperto con foschia su Latina. Domenica 2 gennaio il cielo sarà coperto su Roma per l'intera giornata, così come sul resto del territorio del Lazio. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 12 gradi centigradi.