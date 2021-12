Previsioni meteo Roma 27 dicembre: pioggia e temperature fino a 13 gradi Cielo coperto e possibili deboli piogge sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 27 dicembre. In arrivo l’alta pressione.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 27 dicembre, registrano maltempo, con cielo coperto ed isolate piogge. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 13 gradi centigradi. L'ultima settimana del 2021 è all'insegna dell'instabilità, con annuvolamenti e possibili precipitazioni sulla Capitale e sul Lazio da debole a moderata intensità. Gli esperti de Il Meteo.it segnalano che a metà settimana sul tutto il Paese e sulle regioni centrali risalirà di latitudine l'anticiclone africano, che la farà da protagonista, portando un deciso miglioramento. Il tempo dovrebbe mantenersi stabile e senza pioggia, com schiarite, sabato 1 e domenica 2 dicembre, il primo weekend dell'anno.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 27 dicembre

Oggi, lunedì 27 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso durante la notte e coperto al mattino e di pomeriggio, con pioggia moderata di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 11 e massime di 13 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con cielo parzialmente coperto o coperto e precipitazioni. I valori resteranno ovunque piuttosto stabili, senza registrare particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 1 e domenica 2 gennaio

Ancora è presto per dire come saranno le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 1 domenica 2 gennaio. Al momento sappiamo che il primo dell'anno il cielo resterà ancora coperto, con parziali schiarite, mentre le piogge dovrebbero essere assenti. Le temperature oscilleranno tra 9 e 14 gradi centigradi, dunque rimarranno ancora alte rispetto alla media stagionale. Schiarite in vista e niente pioggia anche sul resto dei capoluoghi di provincia. Domenica 2 gennaio situazione analoga su tutto il territorio della regione, ma per avere informazioni più dettagliate sarà necessario attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.