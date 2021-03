Le previsioni del meteo a Roma per martedì 23 marzo registrano cielo sereno e sole, ma ancora freddo intenso. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it la settimana iniziata segnerà una svoilta dal punto di vista meteorologico, in quanto assisteremo al colpo di coda dell'inverno, con le ultime nevicate della stagione e, in una seconda fase, all'arrivo di un mite anticiclone di primavera. La prima parte della settimana, almeno fino a mercoledì, vedrà imperversare un vortice ciclonico. Le temperature, con minime molto vicine allo zero, non subiranno per la giornata di domani particolari variazioni, con il rischio gelate di notte e al mattino presto. A partire da mercoledì e poi da giovedì l'alta pressione proveniente dall'Africa, raggiungerà le regioni centrali ed il Lazio, con un aumento dei valori registrati e tempo bello anche nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 23 marzo

Domani, martedì 23 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra minime di 3 e massime di 12 centigradi. Nel dettaglio doomani sulla Capitale avremo tempo bello e senza nubi per l'intero arco della giornata. Il vento sarà moderato e le precipitazioni assenti. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le città più fredde saranno Frosinone, Viterbo e Rieti: nelle prime due le minime toccheranno lo zero, mentre nella terza scenderanno a -2.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 27 e domenica 28 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 27 e domenica 28 marzo registrano tempo bello e soleggiato. Nel secondo weekend di zona rossa a Roma e nel Lazio godremo di giornate veramente primaverili e tiepide. Le temperature registreranno un lieve aumento su tutto il territorio del Lazio.