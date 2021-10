Previsioni meteo Roma 23 e 24 ottobre: weekend instabile, pioggia alternata a schiarite Tempo instabile, con cielo poco nuvoloso e pioggia alternata a schiarite sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 23 e domenica 24 ottobre. Per la prossima settimana sono in vista piogge a causa di un ciclone mediterraneo, che imperverserà sull’Italia portando il maltempo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo per sabato 23 e domenica 24 ottobre registrano tempo instabile, con pioggia alternata a schiarite. Un quadro meterologico che sarà fortemente influenzato dall'arrivo di un ciclone mediterraneo che, specialmente dalla prossima settimana, porterà un'intensa fase di maltempo, con pioggia e temporali ed un elevato rischio alluvionale. Ad imperversare sull'Italia e sulle regioni centrali, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, sarà un Medicane, ossia un uragano del mediterraneo, che farà tenere alta l'attenzione specialmente al Sud. Il fine settimana sarà in parte una breve tregua al maltempo, nonostante il cielo non completamente sgombro da nubi. Sul versante delle temperature non si registreranno invece durante il weekend particolari cambiamenti, resteranno piuttosto stabili, oscilando tra minime di 15 e massime di 23 centigradi. La prossima settimana sono in vista piogge a partire da lunedì.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 23 ottobre

Oggi, sabato 23 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia debole di notte e al mattino pioggia alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e cielo sereno di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 17 e massime di 21 centigradi e il vento soffierà debole. Situazione analoga nel resto del Lazio, con pioggia su Rieti e Viterbo e nubi sparse su Frosinone e Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 24 ottobre

Domenica 24 ottobre le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno durante la notte, poco nuvoloso e di pomeriggio e coperto di sera. I valori anche nella seconda parte del weekend resteranno stabili, oscillando tra minime di 15 e massime di 23 centigradi, il vento soffierà da debole a moderato. Cielo nuvoloso anche sul resto del territorio della regione.