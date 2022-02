Previsioni meteo Roma 2 febbraio: cielo sereno, si alzano le temperature Temperature massime gradevoli a Roma e nel Lazio: oggi, mercoledì 2 febbraio, non sono previste piogge né allerte meteo.

A cura di Redazione Meteo

Dopo l'allerta meteo che si è abbattuta sul Lazio nella giornata di ieri, con forti raffiche di vento e disagi per i cittadini, torna il sereno sulla regione. Oggi, mercoledì 2 febbraio, i venti soffieranno moderati tutta la giornata, il cielo sarà sereno e senza nuvole, mentre il termometro oscillerà tra una minima di 4 gradi a una massima di 15 gradi. Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, a Roma è previsto " bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1893m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord".

Meteo Roma e Lazio: temperature sotto lo zero

La situazione non sarà molto diversa anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature massime che oscilleranno tra 11 e 14 gradi nelle ore più calde della giornata. Il termometro sarà un po' più basso a Rieti e Viterbo che, come è noto, sono le province del Lazio dove le temperature sono più fredde. A Frosinone e Latina, nonostante le temperature minime sotto lo zero, le massime dovrebbero arrivare sui 16 gradi, mentre a Rieti e Viterbo il termometro non salirà oltre gli 11 gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati in tutta la regione, non sono previste piogge e il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Le condizioni meteo rimarranno invariate anche per il resto della settimana, con le massime che dovrebbero alzarsi leggermente nei prossimi giorni.