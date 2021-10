Previsioni meteo Roma 19 ottobre: sole e caldo, temperature fino a 23 gradi Tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che arriveranno fino a 23 centigradi. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 19 ottobre, registrano cielo sereno e precipitazioni assenti. Maltempo atteso per giovedì e venerdì, poi torneranno nuovo sole e caldo nel weekend.

A cura di Luca Ferrero

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 19 ottobre, registrano cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nella giornata non sono previste piogge. L'anticiclone africano mantiene alta la pressione sulla Capitale. Le temperature minime resteranno invariate e non scenderanno sotto i 12 gradi. In lieve aumento, invece, le massime che raggiungeranno i 23 gradi centigradi nelle ore centrali della giornata. Venti moderati proverranno dai quadranti nord e nord-ovest. I valori sono al di sopra della media stagionale e Roma può godere di una parentesi di bel tempo con la cosiddetta "ottobrata romana", un clima decisamente più mite rispetto a quello registrato nei giorni scorsi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 19 ottobre

È previsto tempo stabile e soleggiato anche nel resto della regione, con qualche velatura attesa nel pomeriggio sulle zone montuose. L'alta pressione porterà temperature in rialzo anche ad alta quota, con massime che sfioreranno i 22 gradi centigradi. I valori minimi sono, invece, stabili. Foschia e banchi di nubi basse sono previste nel Reatino e nel Frusinate, soprattutto all'alba e al tramonto.

Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre

Domani, mercoledì 20 ottobre, la situazione dovrebbe restare invariata. Su Roma il cielo resterà sereno e il sole brillerà per l'intero arco della giornata, con cielo poco nuvoloso di notte e cielo sgombro da nubi dal mattino fino a sera. Il quadro meterologico subirà un cambiamento giovedì, con il ritorno del maltempo che si protrarrà anche venerdì. Sulla Capitale è prevista pioggia alternata a schiarite. Le temperature resteranno stabili per tutto il fine settimana, con massime superiori ai 20 gentigradi, senza subire particolari variazioni.