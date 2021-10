Previsioni meteo Roma 18 ottobre, torna il caldo: è l’ottobrata romana L’ottobrata romana è arrivata anche quest’anno, con le temperature in aumento grazie all’alta pressione e all’influsso dell’anticiclone africano. Le massime supereranno i 20 centigradi nelle ore centrali, anche le minime sono in rialzo. Tempo bello anche nel weekend, mentre giovedì e venerdì è attesa pioggia.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 18 ottobre, registrano cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra minime di 13 e massime di 21 centigradi. Anche nel resto del Lazio il cielo sarà poco nuvoloso. Quella che è appena iniziata sarà una settimana all'insegna dell'instabilità, con tempo bello fino a mercoledì mentre giovedì e venerdì sono previsti vento moderato e pioggia, poi tornerà di nuovo bel tempo nel fine settimana. Sul fronte dei valori si attesteranno al di sopra della media stagionale, in rialzo grazie all'alta pressione all'influsso dell'anticiclone africano, che ha raggiunto il Bacino del Mediterraneo, regalandoci giornate dal clima più mite rispetto ai giorni scorsi. Ad attenderci la cosiddetta ‘ottobrata romana' durante la quale la colonnina di mercurio del termometro tornerà a salire in città, un'occasione perfetta per goderci passeggiate in centro, andare per musei o rilassarci nei parchi, oppure per lasciare la città per un fine settimana dedicato ad una gita fuori porta.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 19 ottobre

Domani, martedì 19 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole e temperature che oscilleranno tra 12 e 21 centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte e per l'intero arco della giornata,con precipitazioni assenti e il vento che soffierà debole.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 23 e domenica 24 ottobre

Durante il weekend di sabato 23 e domenica 24 ottobre le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra minime di 12 e massime di 21 centigradi. Nel dettaglio sabato sulla Capitale sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e con nubi sparse di sera. Pioggia debole in vista su Frosinone. Domenica il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con cielo sereno al mattino, nel corso del pomeriggio e di sera. Cielo sereno sul resto del territorio del Lazio.