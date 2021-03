Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 18 marzo, registrano il ritorno del maltempo, con pioggia e temporali. È in arrivo un vortice di bassa pressione, che porterà una nuova perturbazione in Italia e sulle regioni centrali. Le temperature, in calo rispetto alle scorse settimane durante le quali abbiamo goduto di un assaggio di primavera, resteranno piuttosto basse, con minime anche al di sotto dello zero di notte e al mattino presto, con rischio gelate. Dopo qualche giornata di cielo sereno e di sole torna la pioggia, con un peggioramento del quadro meteorologico che riguarderà sia la Capitale che gli altri capoluoghi di provincia. Come annunciano infatti gli esperti de IlMeteo.it, nei prossimi giorni avremo a che fare con un vortice di aria fredda, che porterà correnti provenienti dal Polo Nord, con neve anche in pianura. Nei giorni seguenti e in particolare venerdì il tempo andrà via via peggiorando e assisteremo ad un vero e proprio colpo di coda dell'inverno, che sta finalmente per concludersi. Il quadro meteorologico resterà perturbato e fortemente instabile anche nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 18 marzo

Domani, giovedì 18 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse con isolate piogge e temperature comprese tra minime di 8 e massime di 13 centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo coperto di notte e al mattino, pioggia debole nel corso del pomeriggio e ancora di sera ma con l'alternanza di ampie schiarite. Pioggia in vista anche sugli altri capoluoghi di provincia.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 marzo registrano ancora maltempo, con pioggia in entrambe le giornate, che lascerà il posto ad un parziale miglioramento nella seconda parte del fine settimana. Le temperature subiranno inoltre un leggero calo.